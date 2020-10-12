Maltepe'de hoşlandığı kadının eşini öldürdü

Maltepe'de kuryelik yapan Sercan M., ilgi duyduğu kadının eşini evinin önünde tabancayla vurarak öldürdü.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'ta yaşanan olayda, kuryelik yaptığı öğrenilen Sercan M., motosikletiyle geldiği sokakta aracından inen 57 yaşındaki İbrahim U.'ya kurşun yağdırdı.

Eşinin gözü önünde yaşanan olay sonrası Sercan M. motosikletine binerek kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın kaçtığı motosikletin plakasını belirleyen ekipler, eşkali tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli Sercan M., Kartal'da yakalandı.

Şahsın evinde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek, 1 adet anahtarlık şeklinde silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

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EŞİNE İLGİ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Sercan M. ifadesinde, maktul İbrahim U.'nun eşi A.U.'ya ilgi duyduğunu ve cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.