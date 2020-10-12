Dolar
7.8679
0.1463%
Euro
9.2846
-0.1%
Altın
1924.88
-0.2751%
Borsa
1179.54
1.1872%
G. Altın
486.732
-0.19%
Bitcoin
88728.63
1.9934%
EXEN Coin
12.84
-1.29%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Maltepe'de hoşlandığı kadının eşini öldürdü

    Maltepe'de kuryelik yapan Sercan M., ilgi duyduğu kadının eşini evinin önünde tabancayla vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 14:11
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 14:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe'de hoşlandığı kadının eşini öldürdü

    İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'ta yaşanan olayda, kuryelik yaptığı öğrenilen Sercan M., motosikletiyle geldiği sokakta aracından inen 57 yaşındaki İbrahim U.'ya kurşun yağdırdı.

    Eşinin gözü önünde yaşanan olay sonrası Sercan M. motosikletine binerek kayıplara karıştı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın kaçtığı motosikletin plakasını belirleyen ekipler, eşkali tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli Sercan M., Kartal'da yakalandı.

    Şahsın evinde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek, 1 adet anahtarlık şeklinde silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

    Maltepe'de hoşlandığı kadının eşini öldürdü ViDEO

    cinayet

    EŞİNE İLGİ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

    Şüpheli Sercan M. ifadesinde, maktul İbrahim U.'nun eşi A.U.'ya ilgi duyduğunu ve cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    cinayet

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir