Maltepe'de iki grup arasında kavga

Yaklaşık 20 kişinin birbirine girdiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

20 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Şahısların aile bireylerinin de dahil olduğu kavga daha da büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Maltepe'de 20 kişinin birbirine girdiği kavga anları