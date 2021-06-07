İki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'nde yaşayan ve gündüz kavga ettikleri belirlenen 2 grup, akşam saatlerinde yeniden bir araya geldi.

2 otomobil ve yaya olarak olay yerine gelen grup arasında, kalaşnikof marka uzun namlulu silahların kullanıldığı kavga çıktı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Olay yerine 34 CUF 707 plakalı otomobille gelen Mesut Yılmaz bacağından yaralanırken, şoför koltuğunda oturan Mevlüt Sağdıç başından yaralandı.

Olaydaki diğer otomobil ve grup kaçarak izini kaybettirdi.

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatışmada yaralanan Yılmaz ve Sağdıç, ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağdıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Çatışmanın ardından caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada, olay yerinde kalaşnikof ve silahlara ait mermi çekirdekleri buldu.

Çatışmada kurşun delikleri olan otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, park halindeki başka bir otomobilin camına ve kaportasına da mermi isabet etti.

Olay yerinde polis uzun süre çalılıkların arasında silah aradı.

Çatışmayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.

Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga VİDEO







