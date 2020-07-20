Köpeğin sahibi, bahçe kapısını açıp köpekleri götüren hırsızın bulunmasını isterken, köpeklerin çalındığı an kameraya yansıdı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir hırsız, evin bahçesinde bulunan köpekleri fark etti.

Hırsız, evin önünde bir süre telefonla konuşarak vakit geçirdi. Ardından evin bahçesinin kapısını açarak iki köpeği dışarı çıkaran hırsız, köpeklerle beraber olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İki köpeğin evin bahçesinden çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de iki köpeği güpegündüz çaldı ViDEO

“HEM CANIMIZ HEM MALIMIZ GİTTİ”

Çalınan Mişa ve Pırpır isimli köpeklerin sahibi Gülhan Serenli, “Bir kişi kapıda bekliyor, telefonla konuşuyor. O arada ben de evdeyim ama içeri girmiştim. Kapıyı açıyor köpeklerle beraber yürüyor sonra koştururcasına köpekleri götürüyor. Köpeklerin uzağa gitmeleri mümkün değil. Savcılığa gittim. Fotoğraflarını videolarını verdim. Köpeklerimin ve şahsın bulunmasını istiyorum.” dedi.

Hayvansever Semih İğdigül de “Hem canımız hem malımız gitti” diyerek çalınan köpeklerin bulunmasını istedi.