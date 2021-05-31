Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan iki sürücünün hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, sokak üzerinde yukarı doğru çıkan bir motorlu kurye ile aşağı yönde hareket halinde olan kurye çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kuryeler yola savruldu.

HAFİF YARALANDILAR

Kazayı gören vatandaşlar kuryelerin yardımına koştu. İki kuryenin de ciddi bir durumunun bulunmadığı öğrenilirken, kaza anları bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

"BİR ANDA SES DUYDUK"

Kazaya ilişkin konuşan Fuat Doğan, “Bir anda bir ses duyduk. Baktık ki iki motosiklet kafa kafaya çarpışmış. Esnaf arkadaşlar ambulansa haber verdi. Sağlıkçılar çocukları alıp götürdü. Sağlık durumlarında çok ciddi bir şey yoktu sanırım. Burada asıl sorun motokuryelerin birbirine yol vermemesi. Zaten son dönemlerde bu tarz olayları sıkça görüyoruz. Onlar da ürünleri teslim etmek için hız yapabiliyorlar ama dikkatli olmaları lazım” diye konuştu.

Maltepe'de iki kurye kafa kafaya çarpıştı ViDEO