Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Metrelerce sürüklenen İran uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki cadde üzerinde ilerlediği sırada sürücüsü Kezban T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, kaldırıma çıktı.

Kaldırımda yürüyen İran uyruklu Batoul Khanaki'ye çarpan cip, onu altına alarak yaklaşık 4 metre sürükledi. Cip, akaryakıt istasyonuna çarparak durabildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar kaza yapan aracın yanına koştu.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vatandaşların cip kaldırarak çıkardığı kadına ilk müdahaleyi, olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri ardından yaralı kadını ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Batoul Khanaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü Kezban T. (59), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de İranlı kadının öldüğü kaza kamerada ViDEO