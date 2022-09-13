İnşaat işçisi gibi giyinen 6 şüpheli, İBB’nin proje alanındaki inşaattan beton kalıpları çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Bağdat Caddesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Maltepe Meydan Projesi şantiyesine, dün saat 06.30 sıralarında işçi kılığında 6 şüpheli girdi.

Malzemeleri elden ele taşıyan işçi kılığındaki şahıslar, 8 dakika içinde 80 bin lira değerindeki beton kalıp malzemelerini çaldı.

Şahısların, inşaattaki bekçiye de kendilerini işçi olarak tanıttığı belirlendi. Bekçiye beton kalıplarını başka bir alana götüreceklerini, şantiye şefinin de haberdar olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Börek aldırma bahanesi ile şefi uzaklaştırdılar

DHA’nın haberine göre; hırsızların şantiye şefini uzaklaştırmak için taşıma işinden sonra kahvaltı yapmak için börek almasını istedikleri, bunun için 50 lira verdikleri iddia edildi.

Maltepe'de, işçi kılığına girip inşaattan hırsızlık yaptılar VİDEO



Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde, işçi kıyafeti giyen 3 hırsızın beton kalıp malzemelerini alarak diğer arkadaşlarına uzattığı anlar yer aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.