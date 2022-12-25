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Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.