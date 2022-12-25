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    Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

    Geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.
    • 25.12.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 11:40
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    Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde geri dönüşüm tesisindeki işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu.

    2 katlı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Müdahale sürüyor

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    İşçilerin kaldığı konterner alev alev yanarken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

    Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı ViDEO

    Ölen ya da yaralanan yok

    Ekipler, yan yana 5 konteynerin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına aldı.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

    Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #1

    İnceleme başlatıldı

    2 katlı konteyner kullanılamaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #2

    Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #3

    Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #4

    Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #5

    Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #6


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