Maltepe'de kadın sürücü market önündeki otomobile çarptı

Virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, marketin önünde bulunan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi Menzil Sokak'ta 41 GA 807 plakalı otomobilin kadın sürücüsü yokuş yukarı çıktığı esnada virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, sokağın başındaki marketin önünde park halinde bulunan 34 DKJ 790 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kaza anında marketin önünde market sahibinin otomobilinin bulunması ise bir faciayı önledi.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de virajı alamayan kadın sürücü çarptı VİDEO

“ÇOK KORKTUK”

Kaza hakkında konuşan Levent Kara, “Dün akşam saatlerinde kaza oldu. Aşağı yoldan dönmeye çalışan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dükkanın önündeki otomobile çarptı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarlı bir kaza oldu. Biz dükkandaydık çok korktuk, geçmiş olsun.” dedi.