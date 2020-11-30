Maltepe'de kadına istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Bir kafede 23 yaşındaki kadını saçından sürükleyerek tuvalete götüren ve burada elbiselerini yırtarak istismarda bulunduğu öne sürülen zanlının CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran Z.Y. (23) adlı kadın, Maltepe'de bir kafede oturdukları sırada Umut K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.

Z.Y. ifadesinde Umut K. (40) adlı kişi ile 2-3 ay önce tanıştıklarını, kendisini geçen hafta bir kafeye davet ettiğini, bir arkadaşı ile birlikte mekana gittiklerini, kısa süre sonra diğer kişinin işinin çıktığını söyleyerek yanlarından ayrıldığını, mekanda Umut K. ile ikisinin kaldığını, Umut K.'nin kendisine istismarda bulunmaya çalıştığını ve kendisinin direnerek Umut K.'nin kafasına bardakla vurduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Umut K.'nin kendisini darbederek kafenin tuvaletine sürüklediğini ve elbiselerini yırtarak istismarda bulunduğunu söyleyen Z.Y., kendisinin mekandan kurtulduktan sonra savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu ileri sürdü.

Savcılığın talimatı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umut K.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP’Lİ VEKİL AÇIKLAMA YAPTI

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Umut K.'nin tutuklanmasının ardından Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır." diye yazdı.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Yarkadaş , "Tweetimin ardından arayan CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan U.K.'nin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler." ifadelerine yer verdi.