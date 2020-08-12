Dolar
7.2294
0.3442%
Euro
8.4839
0.0141%
Altın
1898.9
-0.6867%
Borsa
1110.05
0%
G. Altın
440.082
-0.6113%
Bitcoin
81900.05
0.5458%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Maltepe'de kafeye silahlı baskın: 3 yaralı

    Kafeye gelen silahlı kalabalık grup, rastgele ateş açtıktan sonra müşterileri darbedip olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 09:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe'de kafeye silahlı baskın: 3 yaralı

    İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Yalı Mahallesi üzerinde bulunan bir kafeye gelen 8 kişilik silahlı bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle müşterilerle dolu olan kafeye rastgele ateş açtı.

    3 KİŞİYİ DARBETTİLER

    Kafe sahipleriyle kavga eden saldırganlar, 3 müşteriye de şiddet uyguladı. Kafedeki malzemelere ve park halindeki bazı otomobillere zarar veren saldırganlar bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

    Maltepe'de kafeye silahlı baskın: 3 yaralı

    YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

    Saldırı sırasında kafede bulunan bazı müşteriler sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ve arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen müşteriler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

    Maltepe de kafeye silahlı baskın: 3 yaralı #1

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Olayla ilgili konuşan bir kişi, “Ben arkadaşımı bırakmak için döndüğüm sırada buradaki kişilerin içeri girdiğini gördük, arkadaşlar polise haber verdi. Çıkarlarken bana da saldırdılar. Benden önce burada bir araca da dışarıdaki iki kişiye daha saldırmışlar. Ben en az 8 kişi gördüm, daha fazla da olabilirler. Yaya olarak geldiler, yaya olarak kaçtılar" şeklinde konuştu.

    Polis olay ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Maltepe de kafeye silahlı baskın: 3 yaralı #2

    Maltepe de kafeye silahlı baskın: 3 yaralı #3

    Maltepe de kafeye silahlı baskın: 3 yaralı #4

    Maltepe de kafeye silahlı baskın: 3 yaralı #5

    Maltepe de kafeye silahlı baskın: 3 yaralı #6

    Maltepe de kafeye silahlı baskın: 3 yaralı #7

    Görüş Bildir