Kafeye gelen silahlı kalabalık grup, rastgele ateş açtıktan sonra müşterileri darbedip olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Yalı Mahallesi üzerinde bulunan bir kafeye gelen 8 kişilik silahlı bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle müşterilerle dolu olan kafeye rastgele ateş açtı.

3 KİŞİYİ DARBETTİLER

Kafe sahipleriyle kavga eden saldırganlar, 3 müşteriye de şiddet uyguladı. Kafedeki malzemelere ve park halindeki bazı otomobillere zarar veren saldırganlar bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

Maltepe'de kafeye silahlı baskın: 3 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sırasında kafede bulunan bazı müşteriler sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ve arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen müşteriler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayla ilgili konuşan bir kişi, “Ben arkadaşımı bırakmak için döndüğüm sırada buradaki kişilerin içeri girdiğini gördük, arkadaşlar polise haber verdi. Çıkarlarken bana da saldırdılar. Benden önce burada bir araca da dışarıdaki iki kişiye daha saldırmışlar. Ben en az 8 kişi gördüm, daha fazla da olabilirler. Yaya olarak geldiler, yaya olarak kaçtılar" şeklinde konuştu.

Polis olay ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.