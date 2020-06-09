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    Maltepe'de kamyonetle panelvan çarpıştı: 5 yaralı

    Kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 09.06.2020 - 08:37
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    Maltepe'de kamyonetle panelvan çarpıştı: 5 yaralı

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde, M.Ç.'nin kullandığı kamyonet, bariyere çarptıktan sonra, 34 HF 4306 plakalı su taşıyan panelvan ile çarpıştı.

    5 YARALI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonetin sürücüsü, yanındaki 3 kişi ile panelvanın sürücüsü yaralandı.

    Panelvanda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

    Maltepe'de kamyonetle panelvan çarpıştı: 5 yaralı ViDEO

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralılar sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik akışı ise kontrollü sağlandı.

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