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Kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, M.Ç.'nin kullandığı kamyonet, bariyere çarptıktan sonra, 34 HF 4306 plakalı su taşıyan panelvan ile çarpıştı.

5 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonetin sürücüsü, yanındaki 3 kişi ile panelvanın sürücüsü yaralandı.

Panelvanda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Maltepe'de kamyonetle panelvan çarpıştı: 5 yaralı ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik akışı ise kontrollü sağlandı.