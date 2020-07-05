Park halindeki bir kamyonetten cep telefonunun çalındığı anlar kameraya yansırken, hırsızın rahat tavırları da dikkat çekti.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Küçükyalı Mahallesi'nde, park halindeki kamyonetin yanına gelen bir hırsız, camın açık olduğunu fark etti.

Daha sonra ise kolunu camdan uzatarak, kapıyı açıp aracın içine girdi. Kamyonetteki cep telefonunu çalan hırsız daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplar karıştı.

YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamerasına yansıyan görüntüyü izledikten sonra görüntülerde yer alan kişinin hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan Arif A. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda Arif A. dün gece yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe'de kamyonetten telefon çalan şahıs yakalandı