Maltepe'de karantina yurdundan kaçmak isterken öldü

Pakistan uyruklu Ali Muhtar, bağladığı perde ve çarşaflara tutunup 12'inci kattaki pencereden aşağı sarktı. 6'ncı kata kadar inen adam, çarşafların kopması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.

Koronavirüs şüphesi bulunan Pakistan uyruklu Ali Muhtar (36), Maltepe Cezaevi'nden çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri bitene kadar pandemi yurduna yerleştirildi.

Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan Muhtar, 2 gün sonra kaçış planları düşünmeye başladı.

ÇARŞAFLI KAÇIŞ PLANI SONU OLDU: 6. KATTAN DÜŞTÜ

Odalardan topladığı perde ve çarşafları birbirlerine bağlayarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarkan Muhtar, 6'ncı kata kadar indi. Bu sırada çarşaflar bir anda koptu, Muhtar ise yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü.

Kanlar içinde yerde yatan Muhtar'ı gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhtar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcı incelemesinin ardından Muhtar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

"SESE UYANDIK"

Yurdun yakınında bulunan sitenin sakini, "Sabah saatleriydi, biz sese uyandık. Dışarıdan baktığımda ambulans gelmişti. Birileri bağırıyordu. Pakistan uyruklu olduğunu duydum. Bir vatandaşın yukarıdan aşağı perde sarkıtarak indiğini öğrendim." dedi.