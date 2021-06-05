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    Maltepe'de kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu

    Maltepe'de Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a ait olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 05.06.2021 - 18:55
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 19:48
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    Maltepe'de kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu

    Maltepe Başıbüyük Barajı yakınında meydana gelen olayda, baraja balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan kadını görerek polis ekiplerine haber verdi.

    BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

    Maltepe'de kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu VİDEO

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    KAYIP İLANI VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

    Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit etti. Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptı.

    Çevredekiler, polisin çalışmalarını film izler gibi izledi. Polis ekipleri, barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri  uzaklaştırdı. Olay yeri ve savcının çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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    Maltepe de kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu #10

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