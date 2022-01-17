Maltepe'de kaza sonrası çekici bekleyen sürücüye araç çarptı, sürücü öldü

Maltepe'de kaza yapan aracı için çekici bekleyen sürücüye başka bir araç çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

İstanbul Maltepe D-100 Fındıklı mevkisinde C.T. yönetimindeki otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yaptığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

ÇEKİCİYİ BEKLERKEN BAŞKA BİR ARAÇ ÇARPTI

Sürücü, aracının kaldırılması için çekici çağırdı. C.T, çekiciyi beklerken başka bir otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede C.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan otomobil sürücüsü, D-100 Ataşehir mevkisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaza nedeniyle yan yola yönlendirilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.