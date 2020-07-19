Kontrolden çıkarak takla atan aracın içerisindeki üç kişi hafif yaralı olarak kurtarılırken, sürücü kayıplara karıştı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı İdealtepe Mahallesi'nde, içerisinde dört kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Otomobil daha sonra takla atarak park halindeki bir minibüse çarptı.

3 YARALI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine Maltepe itfaiye istasyonuna bağlı ekiplerle birlikte çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen otomobilden çıkartılan üç kişiye ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapılırken yaralılar daha sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Maltepe'de kaza yapan sürücü, olay yerinden kaçtı ViDEO

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bölgeye gelen polis ekipleri ise sürücünün kim olduğunu öğrenmek istedi. Kazazedelerden hiçbirisi sürücünün kim olduğunu polise söylemezken iddiaya göre alkollü olan sürücü kazadan hemen sonra olay yerini terk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken sahil yolunda Bostancı istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza yapan otomobil ile park halindeyken kazaya dahil olan minibüs çekici yardımıyla kaldırılıp yol temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü.