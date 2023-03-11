Maltepe'de kemik yüklü kamyonet kaygan zeminde yan yattı

İstanbul'da Maltepe Başıbüyük yolu üzerinde Mustafa Şebnem kontrolündeki 41 UU 950 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile seyir halinde olduğu sırada önünde hareket halinde bulunan otomobil bariyerlere çarptı.

Kamyonet şoförü, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı.

Kazada kamyonet şoförü Mustafa Şebnem yararlanırken kamyonet kasasında bulunan kemikler ise yola savruldu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin konuşan Eray Küçükarslan şu ifadeleri kullandı:

Burada hep kaza oluyor. Bugünde yağmur sonrası kaygan zeminde bir otomobil sürücüsü bariyere çarpmış. Arkadan gelen kamyonet şoförü de ona çarpmamak için manevra yapınca aracı ile birlikte yan yatmış.