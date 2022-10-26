Maltepe’de kırmızı ışıkta dönüş yapan sürücü, motosikletliye çarptı 

Kırmızı ışığa aldırmadan dönüş yapan otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen motosikletliye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü kaçarken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi'nde motosikletli kurye Rasim Uzal'a caddede seyir halindeyken, kavşakta kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen sola dönüş yapmaya çalışan otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Durumu ağır

Kaza da yaralanan motosikletli olay yerine gelen ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Uzal’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yapaken, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma yaptı.

" Biz peşinden gittik ama yakalayamadık"

Kazayı gören esnaf Mustafa Şahin, "Sabah saatlerindeydi. Motosiklet kullandığı yolda yeşil ışık yanıyordu. Karşıdan gelen otomobil U dönüşü yapacaktı ama kırmızı ışık yanıyordu. Motosiklet ışıklardan geçerken bir anda otomobil öne kırarak çarptı. Kuryenin bacakları, burnu kırıldı. Biz yardıma koştuk hemen. Ambulansı ve polisi çağırdık. Kuryenin sağ ayağı diz kapağın da kırk vardı. Baya kötüydü. Burunda baya hasar vardı. Kask olması onu korumuştu. Otomobil çarptıktan sonra durdu. Biz dedik ki herhalde bekleyecek yardımına koşacak diye ama koşmadı. Araç kaçtı gitti. Biz peşinden gittik ama yakalayamadık." dedi.