Maltepe'de kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıya şiddet

Maskeli bir kişi nöbetçi eczaneden kırmızı reçeteli bir ilacı istedi. Şüpheli, ilacı vermeyen eczacıyı önce darbetti, ardından da kurusıkı tabancayla karnından vurdu.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde bulunan eczaneye giren maskeli bir kişi, eczacı Furkan Aydın'dan kırmızı reçeteli ilaçlar istedi.

Aydın, ilaçların doktor raporu olup olmadığını sorunca ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, ilaç isteyen şüpheli elindeki silahıyla Aydın'ı karnından vurup, kırmızı reçeteyle satılan ilaçları da aldı, olay yerinden kaçtı.

YARALI ECZACI TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri eczanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kavga sırasında darbedilen ve kurusıkı mermisiyle karından vurulan Furkan Aydın, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİLLE GELDİĞİ GİBİ GİTTİ

Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, eczanede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra otomobille kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"İLAÇLARI VERMEYİNCE KENDİSİYLE BOĞUŞTUK"

Eczane teknisyeni Furkan Aydın "Şu anda konuşmaya mecalim yok. Karnıma kurusıkı tabancayla ateş açtı. Karnımda ağrı var. Tek kişiydi kırmızı reçeteli ilaçları almaya gelmişti. Ben de o ilaçları vermeyince kendisiyle boğuştuk. Bugün de nöbetçiydik zaten." dedi.

POLİSİ ARAYAN GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Olayın görgü tanığı "Yolda yürürken silah sesleri duydum. Eczaneden kaçan birini gördüm. Eczanedeki teknisyen içeriden çıkarak bana 'Polisi arar mısınız?' dedi. Ben de hemen polisi arayarak durumu bildirdim. Olayı gerçekleştiren bir kişiydi. Eczanedeki teknisyenin söylediğine göre kırmızı reçeteli ilaçları almaya çalışmış. Aralarında boğuşma olmuş. İlaçları alan kişi kurusıkı tabancasıyla ateş etmiş." diye konuştu.