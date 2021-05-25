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- Maltepe'de, kısıtlama saatinde drift atarak ilerledi
Maltepe'de, kısıtlama saatinde drift atarak ilerledi
Maltepe'de bir sürücü kısıtlamayı fırsat bilip, drift atarak ilerledi. O anlar kaydedildi.
- İHA
- 25.05.2021 - 11:21
- Güncelleme : 25.05.2021 - 12:11
İstanbul'un Maltepe ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan bir sürücü, boş cadde üzerinde drift atarak ilerledi.
YOLLARIN BOŞ OLMASINI FIRSAT BİLDİ
Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan 21.00-05.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde de devam ediyor.
Maltepe’de sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş olmasından yararlanan bir araç sürücüsü, cadde üzerinde drift atarak ilerlerken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.