Maltepe'de, kısıtlama saatinde drift atarak ilerledi

Maltepe'de bir sürücü kısıtlamayı fırsat bilip, drift atarak ilerledi. O anlar kaydedildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan bir sürücü, boş cadde üzerinde drift atarak ilerledi.

YOLLARIN BOŞ OLMASINI FIRSAT BİLDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan 21.00-05.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde de devam ediyor.

Maltepe’de sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş olmasından yararlanan bir araç sürücüsü, cadde üzerinde drift atarak ilerlerken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.