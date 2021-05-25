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    Maltepe'de, kısıtlama saatinde drift atarak ilerledi

    Maltepe'de bir sürücü kısıtlamayı fırsat bilip, drift atarak ilerledi. O anlar kaydedildi.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 12:11
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    Maltepe'de, kısıtlama saatinde drift atarak ilerledi

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan bir sürücü, boş cadde üzerinde drift atarak ilerledi.

    YOLLARIN BOŞ OLMASINI FIRSAT BİLDİ

    Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan 21.00-05.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde de devam ediyor.

    Maltepe’de sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş olmasından yararlanan bir araç sürücüsü, cadde üzerinde drift atarak ilerlerken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Maltepe de, kısıtlama saatinde drift atarak ilerledi #1

    Maltepe de, kısıtlama saatinde drift atarak ilerledi #2

    Maltepe de, kısıtlama saatinde drift atarak ilerledi #3

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