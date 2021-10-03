Maltepe’de, köpeğe yumruk atıp şiddet uyguladı

Doktor olduğunu belirtilen S.G. isimli bir şahıs, bahçesindeki Golden cinsi köpeğe yumruk atarken görüntülendi.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, doktor olduğu iddia edilen S.G. isimli bir şahıs, bahçesindeki köpeğe şiddet uygularken görüntülendi.

S.G’nin, beslediği Golden cinsi köpeğe şiddet uygulaması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

ZORLA KULÜBESİNDEN ÇIKARDI

Uzun süredir darp olayının yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden biri, yaşanan son yumruklu darp olayını saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Görüntülerde S.G.’nin, köpeği zorla kulübesinden çıkarıp şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

“GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOK OLDUK”

Onur Durmuş isimli mahalle sakini, "Öncesinde böyle bir şey olduğunu duyuyorduk. Görüntüleri izleyince şok olduk. İnsana vurur gibi hayvana vuruyor. Yazıktır, günahtır. Hayvana karşı şiddetin her zaman karşısındayız.” diye konuştu.