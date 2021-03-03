Maltepe'de küçük kıza taciz iddiası 

Maltepe'de okuldan eve dönen 13 yaşındaki kız, arkasından binaya giren kişinin tacizine uğradığı öne sürüldü.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesinde yaşanan olayda, okuldan dönen 13 yaşındaki kız öğrenci, evine gireceği sırada arkasından takip eden bir kişi tarafından taciz edildi.

Saldırgan, öğrenciye evinin girişinde bir madde koklatmaya çalışınca kız öğrenci ile saldırganın arasında bir süre arbede yaşandı.

APARTMAN SAKİNLERİNİ GÖRÜNCE KAÇTI

Kız çocuğunun çığlıklarını duyan apartman sakinleri dışarı çıkarak duruma müdahale edince saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler görgü tanıkların ifadeleri alınması için polis merkezine götürdü.

Kız çocuğunun ifadesi Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog tarafından alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

"SALDIRGAN KIZIMIN OMZUNA VURARAK YERE DÜŞÜRMÜŞ"

Kızın annesi Ebru Toker, "Babası kızımı okuldan alıyor. Saat 17.00 gibi apartmanın önüne bırakıyor. Kızım da apartmandan içeriye girerken arkasına baktığı sırada bir kişi eliyle kızımın ağzını kapatıp omuzuna vurarak yere düşürüyor. Kızım sırtında çantası var. Ondan dolayı fazla hareket edememiş. O saldırgan kızıma ilaç gibi bişey koklatmaya çalışmış. Daha sonra kızım çığlık atmaya başlamış. Çok bağırınca birinci kat komşumuz evden çıkıp aşağı inince saldırgan kaçmış." dedi.

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