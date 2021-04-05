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- Maltepe'de kurye otomobile çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de kurye otomobile çarptı: 1 yaralı
Sahil yolunda paket servis yapan motosiklet sürücüsü, geri geri gelen bir otomobile arkadan çarparak yaralandı.
- DHA
- 05.04.2021 - 18:26
- Güncelleme : 05.04.2021 - 19:21
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda, sokak içerisinden sahil yoluna çıkmaya çalışan 34 DSY 334 plakalı kurye, geri geri gelen 34 JG 9486 plakalı otomobile arkadan çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada motosikletin sürücüsü Burak Sukes yaralanırken, yerde yatarak ambulans bekleyen sürücüyü arkadaşları yalnız bırakmadı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. Yaralı Sukes Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayı gören vatandaşlar, "Otomobil gerisin geri geliyordu. Motosiklet arkadan çarptı" dedi.
Maltepe'de kurye otomobile çarptı: 1 yaralı VİDEO