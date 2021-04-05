Euro
9.5926
0.1%
Dolar
8.1021
-0.62%
Altın
450.56
-0.79%
Borsa
1.442
0.83%
Bitcoin
481.550
0.34%
EXEN Coin
18.73
-3.40%
7ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 7 C

    Maltepe'de kurye otomobile çarptı: 1 yaralı

    Sahil yolunda paket servis yapan motosiklet sürücüsü, geri geri gelen bir otomobile arkadan çarparak yaralandı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 18:26
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 19:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe'de kurye otomobile çarptı: 1 yaralı

    İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda, sokak içerisinden sahil yoluna çıkmaya çalışan 34 DSY 334 plakalı kurye, geri geri gelen 34 JG 9486 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada motosikletin sürücüsü Burak Sukes yaralanırken, yerde yatarak ambulans bekleyen sürücüyü arkadaşları yalnız bırakmadı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. Yaralı Sukes Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayı gören vatandaşlar, "Otomobil gerisin geri geliyordu. Motosiklet arkadan çarptı" dedi.

    Maltepe'de kurye otomobile çarptı: 1 yaralı VİDEO

    Maltepe de kurye otomobile çarptı: 1 yaralı #1

    Maltepe de kurye otomobile çarptı: 1 yaralı #2

    Maltepe de kurye otomobile çarptı: 1 yaralı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir