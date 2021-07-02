Euro
10.2795
-0.11%
Dolar
8.6916
0.48%
Altın
497.44
0.67%
Borsa
1.379
0.44%
Bitcoin
291.075
0.19%
EXEN Coin
29.92
1.94%
28ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 28 C

    Maltepe’de lüks araçların aynalarının ve plakalarının çalınma anları kamerada

    Lüks otomobillerin aynalarını ve plakalarını çalan şahsın yakalanması için güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı. Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe’de lüks araçların aynalarının ve plakalarının çalınma anları kamerada

    İstanbul’un Maltepe ilçesinde, farklı tarihlerde lüks marka otomobillerin aynaları ve plakaları çalındı.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

    Görüntülerden yola çıkılarak şüphelinin kimliği belirlendi.

    27 SUÇTAN KAYDI BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

    S.G. isimli şüpheli, yapılan operasyon ile 18 Haziran günü gözaltına alındı.

    Yapılan araştırmalarda S.G.’nin, Maltepe ve Kartal'da meydana gelen 23 ayrı 'Otodan Hırsızlık' ve 'Açıktan Hırsızlık' olayının faili olduğu ve 27 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Maltepe’de lüks araçların aynalarının ve plakalarının çalınma anları kamerada VİDEO

    Maltepe’de lüks araçların aynalarının ve plakalarının çalınma anları kamerada #1

    Maltepe’de lüks araçların aynalarının ve plakalarının çalınma anları kamerada #2

    Maltepe’de lüks araçların aynalarının ve plakalarının çalınma anları kamerada #3

    Maltepe’de lüks araçların aynalarının ve plakalarının çalınma anları kamerada #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir