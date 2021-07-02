Lüks otomobillerin aynalarını ve plakalarını çalan şahsın yakalanması için güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı. Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, farklı tarihlerde lüks marka otomobillerin aynaları ve plakaları çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

Görüntülerden yola çıkılarak şüphelinin kimliği belirlendi.

27 SUÇTAN KAYDI BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

S.G. isimli şüpheli, yapılan operasyon ile 18 Haziran günü gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda S.G.’nin, Maltepe ve Kartal'da meydana gelen 23 ayrı 'Otodan Hırsızlık' ve 'Açıktan Hırsızlık' olayının faili olduğu ve 27 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe’de lüks araçların aynalarının ve plakalarının çalınma anları kamerada VİDEO

