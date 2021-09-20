Sahil yolunda motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, polis tarafından yakalandı. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Maltepe Sahil Yolu üzerinde ön teker kaldırarak ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Kürşat K., o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, hareket geçti. 34 RB 1513 plakalı motosiklet sürücüsü, polis tarafından yakalandı.

CEZA YAĞDI

Genç sürücüye; makas atmak maddesince 1.339 TL, saygısızca araç kullanmak maddesince 144 TL, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak maddesince 144 TL olmak üzere, toplamda 1.627 TL idari para cezası uygulandı.

Maltepe'de makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 627 TL ceza VİDEO









POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ



Şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesinden adli işlem yapılmak üzere Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Şahsın trafikte tek teker üzerinde ilerlediği tehlikeli anlar kameraya yansıdı.



