Maltepe'de makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı

Makas atarken bariyerlere çarpıp kaza yapan çift, olay yerinden kaçtı. Sürücü bir süre sonra bölgeye sahte şoför yolladı ancak polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı.

İstanbul Maltepe E-5 karayolu üzerinde 34 BOS 959 plakalı aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı.

Sürücü, kaza sonrası otomobili bırakıp yanındaki kız arkadaşıyla kaçtı.

'SAHTE ŞOFÖR' GÖNDERDİLER

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri otomobil içerisinde inceleme yaparken, araç sürücüsü olduğunu iddia eden F.K. isimli şahıs taksiyle olay yerine geldi. Şüpheli tavırları sonrası karakola götürülen F.K.’nın araç sürücüsü olmadığı ortaya çıktı.

Makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı

İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Yalan beyanda bulunan F.K.’ya idari yaptırım uygulandı. Polis ekipleri ile sahte şoför arasında ilginç diyaloglar yaşanırken, asıl sürücünün trafikte tehlike saçarak ilerlediği saniyeler kameraya yansıdı.