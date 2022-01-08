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    Maltepe'de makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı

    Makas atarken bariyerlere çarpıp kaza yapan çift, olay yerinden kaçtı. Sürücü bir süre sonra bölgeye sahte şoför yolladı ancak polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı.
    • İHA
    • 08.01.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 12:13
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    Maltepe'de makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı

    İstanbul Maltepe E-5 karayolu üzerinde 34 BOS 959 plakalı aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı.

    Sürücü, kaza sonrası otomobili bırakıp yanındaki kız arkadaşıyla kaçtı.

    'SAHTE ŞOFÖR' GÖNDERDİLER

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri otomobil içerisinde inceleme yaparken, araç sürücüsü olduğunu iddia eden F.K. isimli şahıs taksiyle olay yerine geldi. Şüpheli tavırları sonrası karakola götürülen F.K.’nın araç sürücüsü olmadığı ortaya çıktı.

    Makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı

    İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

    Yalan beyanda bulunan F.K.’ya idari yaptırım uygulandı. Polis ekipleri ile sahte şoför arasında ilginç diyaloglar yaşanırken, asıl sürücünün trafikte tehlike saçarak ilerlediği saniyeler kameraya yansıdı.

    Maltepe de makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı #1

    Maltepe de makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı #2

    Maltepe de makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı #3

    Maltepe de makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı #4


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