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Maltepe'de makas terörü
Trafiğin yoğun olduğu esnada otomobille sürekli şerit değiştiren bir grup genç, o anlarını kayda aldı.
- İHA
- 01.06.2021 - 13:39
- Güncelleme : 01.06.2021 - 13:58
İstanbul'un Maltepe ilçesinde sahil yolunda otomobilleriyle seyir halinde olan bir grup genç, trafikte makas atarak ilerledi.
Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan gençler, terör estirdikleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Diğer sürücüler ise gruba korna çalarak tepki gösterdi.
İşte o anlar...
Maltepe’de araçla makas atıp kayda aldılar