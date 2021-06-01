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    Maltepe'de makas terörü

    Trafiğin yoğun olduğu esnada otomobille sürekli şerit değiştiren bir grup genç, o anlarını kayda aldı.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 13:58
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    Maltepe'de makas terörü

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde sahil yolunda otomobilleriyle seyir halinde olan bir grup genç, trafikte makas atarak ilerledi.

    Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan gençler, terör estirdikleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Diğer sürücüler ise gruba korna çalarak tepki gösterdi.

    İşte o anlar...

    Maltepe’de araçla makas atıp kayda aldılar

    Maltepe de makas terörü #1

    Maltepe de makas terörü #2

    Maltepe de makas terörü #3

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