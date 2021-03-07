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    Maltepe'de milyonluk otomobiliyle kaza yaptı

    Ferrari marka otomobili ile gaza yüklenen sürücünün şovu kısa sürdü.
    • DHA
    • 07.03.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 12:09
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    Maltepe'de milyonluk otomobiliyle kaza yaptı

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir oto yıkamacıdan çıkan Ferrari sürücüsü, aniden gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    ŞOV YAPARKEN REFÜJE ÇIKTI

    Milyonluk otomobil refüje çıkarak ters yöne doğru döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

    Kaza anı ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Maltepe'de milyonluk otomobiliyle kaza yaptı ViDEO

    Maltepe de milyonluk otomobiliyle kaza yaptı #1

    Maltepe de milyonluk otomobiliyle kaza yaptı #2

    Maltepe de milyonluk otomobiliyle kaza yaptı #3

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