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- Maltepe'de milyonluk otomobiliyle kaza yaptı
Maltepe'de milyonluk otomobiliyle kaza yaptı
Ferrari marka otomobili ile gaza yüklenen sürücünün şovu kısa sürdü.
- DHA
- 07.03.2021 - 12:06
- Güncelleme : 07.03.2021 - 12:09
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir oto yıkamacıdan çıkan Ferrari sürücüsü, aniden gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ŞOV YAPARKEN REFÜJE ÇIKTI
Milyonluk otomobil refüje çıkarak ters yöne doğru döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe'de milyonluk otomobiliyle kaza yaptı ViDEO