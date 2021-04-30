Maltepe’de yokuş yukarı seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, aracıyla birlikte kayarak bir apartman boşluğuna düştü.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'ndeki dik sokak içerisinde yukarı doğru seyir halinde giderken minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince geriye doğru kaymaya başladı.

Sürücünün tüm çabalarına rağmen durduramadığı minibüs, sokak içerinde bulunan bir apartman boşluğuna düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken, sağlık görevlileri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Maltepe’de minibüs apartman bahçesine uçtu VİDEO



















