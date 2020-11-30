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    Maltepe'de motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada

    Seyir halindeki motosiklet ile karşı şeritten gelen aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 30.11.2020 - 09:39
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    Maltepe'de motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi’ndeki caddede seyir halindeki motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

    Maltepe'de motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada VİDEO


    O ANLAR KAMERADA

    Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede seyir halinde olan motosiklet karşıdan gelen otomobil ile çarpışıyor. Çarpışmanın etkisi ile motosikletin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

    Maltepe de motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada #1

    Maltepe de motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada #2

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