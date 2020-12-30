Üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi olan 48 yaşındaki Aylin Sözer 'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın, cinayet öncesi görüntüleri bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın, saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor.

CİNAYETE HIRSIZLIK SÜSÜ

Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız, binaya girdikten sonra saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

2 SUÇ KAYDI DAHA ÇIKTI

Katil zanlısı Kemal Ayyıldız’ın, yaralamadan 2 suç kaydının daha olduğu tespit edildi.

Maltepe'de öldürülen Aylin Sözer'in katilinin, binaya giriş anı ViDEO



HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI

İnşaat işçisi olduğu belirtilen katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın cep telefonu, sosyal medya hesapları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.

“SOSYAL MEDYADA TANIŞTIK”

Sorguya alınan Ayyıldız, “Aylin Sözer'le 10 yıl önce sosyal medya da tanıştık. Daha sonra aramızda bir ilişki başladı. Bazen kavga ediyor, bazen barışıyorduk. Ben askere gittim geldim. Bu arada evlendim. Ama gönül bağımız aralıklarla devam etti. Çocuklarım dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıllarda eşimle aram bozuldu. Boşanma kararı aldık. Karım çocuklarımla Manisa'ya gitti.” dedi.

CİNAYET ANINI ANLATTI

Sözer'le bir aydır kavgalı olduğunu öne süren Ayyıldız’ın, olay günü buluşmak için randevulaştıklarını ve saat 08.00'de eve gittiğini söylediği öğrenildi.

Cinayetle ilgili yaşananları da anlatan Ayyıldız, “Ben yılbaşını çocuklarımla Manisa'da geçirmek istediğimi söyleyince tartıştık. Sırtımı dönünce bıçakla bana saldırdı, ancak elinden bıçağı aldım. Boğazına sapladım. Öldüğünü görünce, çakmak doldurmak kullanılan gaz yağını üzerine dökerek ateşe verdim.” dediği belirtildi.

YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Aylin Sözer'in üzerindeki ziynet eşyalarını alan şüphelinin amacının hırsızlık süsü vermek olduğunu iddia ettiği öğrenilirken, evde yangın çıkarmak istediği sırada polisin kapıyı çaldığını, bunu fark edince doğalgaz borusunu keserek evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

KAPIDA ZORLAMA YOK

Aylin Sözer ile Kemal Ayyıldız’ın telefon görüşmeleri de incelenirken, geçmişe yönelik görüşmeler olduğu ancak, olay gününe dair bir yazışma bulunmadığı belirtildi.

KANLI ELDİVEN BULUNDU

Olay yerinde, Kemal Ayyıldız'ın cinayeti daha önce planladığı ve hazırlık yaptığı şüphesi oluşturacak deliller elde edildi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Polisin olay yerinde bulduğu deliller arasında üzerinde kan izi de olduğu değerlendirilen kirli ve yırtık muayene eldivenleri ile 'kargaburun' adı verilen pense bulundu. Ayyıldız'ın üst aramasında uyuşturucu madde de ele geçirildi.

POLİSİ ELİNDEN YARALADI

Polis ekiplerinin olay yerine geldiğinde Kemal Ayyıldız'ın, eve girmeye çalışan güvenlik güçleri üzerine doğalgaz borusunu söküp ateşleyerek püskürttüğü öğrenildi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Müdahale eden polis memurlarından birini de elinden bıçakla yaralayan katil zanlısının, ilk ifadesinde Aylin Sözer ile sevgili olduğunu söylediği öğrenildi. Sözer ile aralarında önce tartışma ve boğuşma yaşandığını ileri süren saldırganın, Sözer'i bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği de kaydedildi.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme", "Uyuşturucu madde bulundurmak", "Görevli polis memurunu yaralamak", "Görevli memurlara mukavemet etmek" ve "Mala zarar vermek" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:

"Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır.

Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır."





