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    Maltepe'de orman yangını

    Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 16:54
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    Maltepe'de orman yangını

    İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın meydana geldi.

    Başıbüyük Mahallesi mevkisinde çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINAMADI

    Helikopterlerin de havadan müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.

    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Henüz hangi sebepten çıktığı belirlenemeyen yangını söndürmek üzere ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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