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    Maltepe'de otobüs durağında kavga

    Durakta otobüs bekleyen yolcu ile bir grup, tartışma üzerine birbirlerine girdi. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandı.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 18:00
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    Maltepe'de otobüs durağında kavga

    İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Başöğretmen Caddesi'ndeki otobüs durağında, dün akşam saatlerinde bir yolcu ile bir grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede şiddetini artırdı.

    TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

    Taraflar tekme tokat kavga etmeye başlarken, araya duraktaki vatandaşlar girdi.

    Yaşananlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Maltepe'de otobüs durağında kavga

    Maltepe de otobüs durağında kavga #1

    Maltepe de otobüs durağında kavga #2


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