Otobüsten inmek isteyen bir kadının, kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, İETT otobüsünden inmek isteyen kadın yolcu, kapının kapanmasıyla dengesini kaybedip yere düştü.

Yerde yatan kadının yardımına ise çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maltepe'de otobüsten inmeye çalışan kadına kapı çarptı ViDEO

"HERKES TELAŞ İÇİNDEYDİ"

Olay anını gören bir vatandaş, "Benim gördüğüm kadarıyla otobüsten inerken düştü. Etrafında bir kalabalık vardı zaten. Benim gördüğüm oydu. Ambulans falan, telaş içindeydi herkes. En son ağlıyordu kadın, orta yaşlı bir kadındı." dedi.