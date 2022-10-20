Maltepe’de otomobil ambulansa çarptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkarak ambulansa çarpan otomobil, kazanın şiddetiyle yeşil alana uçtu. Olayda 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı. Arızalanan ambulans ise polis ekiplerince güvenli bölgeye itildi.

İstanbul Maltepe'de Ankara istikametindeki E.S. isimli sürücü emniyet şeridindeki ambulans ile çarpıştı.

Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, sağa dönüş yapacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yeşil alana uçtu

Emniyet şeridinde ilerleyen ambulansa çarpan otomobil, kazanın şiddetiyle yoldan çıkarak yeşil alana savruldu.

Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3'ü sağlık personeli 4 yaralı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İHA'nın aktarımına göre; 3 sağlık personeli ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Ambulans güvenli bölgeye taşındı

Yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan kaza nedeniyle arızalanan ambulans, polis ekiplerince itilerek güvenli bölgeye taşındı.