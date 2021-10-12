Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla yere savrulan kadın, dakikalarca bilinci kapalı şekilde yerde yattı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı.

HASTANELİK OLDU

Kazaya sebep olan aracın içindeki gençler ile kazaya tanık olan çevredekiler, yerde bilinci kapalı halde yatan kadının başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de otomobilin yayaya çarpma anı VİDEO



ARAÇTAKİLERE GÖZALTI

Polis ekipleri ise araçtaki kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.