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Maltepe’de park halindeki otomobile boya sökücü döktü

Maltepe’de park halindeki otomobile boya sökücü döktü

Kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobile boya sökücü dökerek 10 bin lira zarara neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.