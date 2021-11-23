Euro
14.0295
9.41%
Dolar
12.454
9.19%
Altın
711.9
7.48%
Borsa
1.78
1.41%
Bitcoin
684.146
5.90%
BTXN Coin
20.88
1.90%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Maltepe’de park halindeki otomobile boya sökücü döktü

    Kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobile boya sökücü dökerek 10 bin lira zarara neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 14:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe’de park halindeki otomobile boya sökücü döktü

    Geçtiğimiz pazar saat 01.30 sıralarında sürücü Samet Yıldız, akşam saatlerinde otomobilini İstanbul’un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Başaran Sokak’ta bulunan evinin otoparkına park etti.

    Aracıyla bir süre sokakta keşif yapan kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Samet Yıldız’ın otomobiline yöneldi.

    Şüpheli, şişe içerisindeki boya sökücüyü Yıldız’ın aracına dökerek kayıplara karıştı.

    ŞOKE OLDU

    Sabah işine gitmek için otoparka inen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

    Otomobili zarar gören Yıldız, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    10 BİN LİRALIK ZARAR

    Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobile zarar veren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Öte yandan araçta yaklaşık 10 bin liraya yakın zarar olduğu öğrenildi.

    Maltepe’de park halindeki otomobile boya sökücü döktü #1

    "BANA MADDİ ZARAR VERMEK İÇİN YAPILMIŞ"

    Otomobili zarar gören Samet Yıldız, “Sabah işe gidecekken araç bu haldeydi. Kamera kayıtlarından anladığımız kadarıyla bu olay bana kasti olarak yapılmış. Yapan kişiyi tanımıyorum. Bana maddi zarar vermek için yapılmış. Yol üzerindeki tüm kayıtlar elimizde var. Polisle beraber takip ediyoruz. İnşallah bulunacaktır.” dedi.

    Maltepe’de park halindeki otomobile boya sökücü döktü #2

    Maltepe’de park halindeki otomobile boya sökücü döktü #3

    Maltepe’de park halindeki otomobile boya sökücü döktü #4

    Maltepe’de park halindeki otomobile boya sökücü döktü #5

    Maltepe’de park halindeki otomobile boya sökücü döktü #6

    Maltepe’de park halindeki otomobile boya sökücü döktü #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir