Euro
10.382
0.11%
Dolar
8.7185
0.41%
Altın
495.22
-0.33%
Borsa
1.354
-1.41%
Bitcoin
308.500
3.18%
EXEN Coin
31.02
1.70%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Maltepe'de polis, kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı

    Restoran, bar ve tekel bayilerinde kaçak ve sahte alkol denetimi yapan polis ekipleri, ürünlerin bandrollerini kontrol etti.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe'de polis, kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı

    Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Maltepe Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Sokak’ta bulunan restoran, bar ve tekel bayilerinde denetim yaptı.

    Denetimlerde ekipler, iş yerlerindeki alkollerin  bandrollerini kontrol etti.

    Bazı iş yerlerlerinde maske ve sosyal mesefa kurallarına uymayan işletmecilere uyarı da bulunuldu.

    "ALKOLLERİN BANDROL OKUMA CİHAZI İLE KONTROLÜNÜ YAPIYORUZ"

    İlçe Tarım Müdürlüğü’nden bir görevli, "Bu iş yerinde alkollerin orijinal olup olmadığını elimdeki bandrol okuma cihazi ile kontrolünü yapıyoruz. Alkollerin baş kısmını bandrol okuma cihazına geçiyoruz.

    ŞÜPHELİ ÜRÜNDEN NUMUNE ALINIYOR

    Cihaz bandrol kısmını tarayarak orijinalse onaylıyor. Ürün orijinal değilse bu ürünle tespitini sağlıyoruz. Orijinal olmayan alkollere el koymamız gerekiyor. Savcılık tarafından soruşturma başlatılarak alkolleri el koyuyoruz. Eğer şüpheli gözüktüğü takdirde ürün numune alınıp analizleri yapılıyor." dedi.

    Maltepe de polis, kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı #1

    Maltepe de polis, kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı #2

    Maltepe de polis, kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı #3

    Maltepe de polis, kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı #4

    Maltepe de polis, kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir