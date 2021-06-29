Maltepe'de polis, kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı

Maltepe'de polis, kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı

Restoran, bar ve tekel bayilerinde kaçak ve sahte alkol denetimi yapan polis ekipleri, ürünlerin bandrollerini kontrol etti.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Maltepe Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Sokak’ta bulunan restoran, bar ve tekel bayilerinde denetim yaptı.

Denetimlerde ekipler, iş yerlerindeki alkollerin bandrollerini kontrol etti.

Bazı iş yerlerlerinde maske ve sosyal mesefa kurallarına uymayan işletmecilere uyarı da bulunuldu.

"ALKOLLERİN BANDROL OKUMA CİHAZI İLE KONTROLÜNÜ YAPIYORUZ"

İlçe Tarım Müdürlüğü’nden bir görevli, "Bu iş yerinde alkollerin orijinal olup olmadığını elimdeki bandrol okuma cihazi ile kontrolünü yapıyoruz. Alkollerin baş kısmını bandrol okuma cihazına geçiyoruz.

ŞÜPHELİ ÜRÜNDEN NUMUNE ALINIYOR

Cihaz bandrol kısmını tarayarak orijinalse onaylıyor. Ürün orijinal değilse bu ürünle tespitini sağlıyoruz. Orijinal olmayan alkollere el koymamız gerekiyor. Savcılık tarafından soruşturma başlatılarak alkolleri el koyuyoruz. Eğer şüpheli gözüktüğü takdirde ürün numune alınıp analizleri yapılıyor." dedi.