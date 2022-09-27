Türkmenistan uyruklu şahıs, kuyumcuya gelerek sahte dolar bozdurmaya çalıştı. Kuyumcunun durumu diğer kuyumculara haber vermesi üzerine şahıs, gittiği başka bir kuyumcuda yakalandı.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya giden Türkmenistan uyruklu A.Z., 100 dolar bozdurdu.

A.Z. çıktıktan sonra şüphelenen kuyumcu, doları kontrol etti ve sahte olduğunu anladı.

Mağdur kuyumcu daha sonra dolarların seri numaralarının fotoğrafını çekerek diğer kuyumcuların olduğu grupta paylaştı ve dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kuyumcunun dikkatinden kaçmadı

Grupta yapılan paylaşımdan dakikalar sonra şahıs, yakınlarda bulunan başka bir kuyumcuda 200 dolar bozdurmaya çalıştı.

Ancak bu kez kuyumcu Gökhun Gök, dikkatli davrandı.

‘Telefonu sattığımda verdiler’ yalanı

A.Z.’nin önceki kuyumcuda bozdurduğu ve cüzdanından çıkan dolarların aynı serinin devamı olduğu ortaya çıktı.

Şahıs, sahte dolarları, sattığı telefonunun karşılığında aldığını iddia etti.

Maltepe’de sahte dolar bozdurmaya çalışınca yakayı ele verdi ViDEO

Sınır dışı edildi

Kuyumcu Gökhun Gök, diğer kuyumcuda sahte dolar bozduran ve kendi şubesinde de sahte dolar bozdurmak isteyen A.Z.’den şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri de, şahsı gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezi’ne götürdü.

Gözaltına alınan A.Z.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

“Biri korkusundan kaçtı”

İHA’ya konuşan kuyumcu Gökhun Gök, “Biz Fındıklı, İçerenköy, Aydınevler ve Başıbüyük mahallelerinde aynı aile bünyesinde dükkanlarız. Merkez dükkandan bize sahte olduğuna dair bilgi geldi. Toplamda 200 dolar, 4 tane 50 dolar olarak getirdi, ben de serilerine baktım. Türk Lirası olarak sıkıntıda olduğumu, beklerse diğer dükkandan getireceğimi söyledim. Arkadaşları burada tuttuk, 2 kişilerdi. Biri olayın sıcaklığı ile birlikte korkusundan kaçtı.” dedi.

“Benim böyle bir durumdan haberim yoktu”

Sahte dolar bozdurmaya çalışan A.Z., “Benim böyle bir durumdan haberim yoktu. Kendi telefonum vardı, telefonumu sattım bizim Türkmenistanlı bir arkadaşımıza. Ben telefonu sattığımda bana parasını dolar karşılığında verdi. Ben de yeni telefon almak için doları bozdurmak istedim. 100 doları denemek için yanımda getirdim, sahte mi değil mi dedim.

Sen de yanımda ol dedim. Sahte olursa sana paranı geri vereceğim, telefonumu geri alacağım dedim. Ondan sonra gittik doları bozdular, telefon olmak için geri kalanını bozdurmak için kuyumcuya geldim. Burada da bana sahte olduğunu söylediler, benden şüpheleniyorlar. Sürekli burada çalışıp TL aldığımızdan memlekete dolar yolladığımız için bana da uygun olduğundan dolar almıştım. Sabah bozdurduğumuz yerdeki arkadaşlar da sahte olduğunu söylediler.” dedi.