Maltepe'de servis minibüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı

Karşıdan karşıya geçmek isteyen Minik Adar minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanırken, çocuğun yakınları ise sürücüyü darbetti.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde, Hasan Tokcan yönetimindeki 34 LAH 352 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Adar Barış Er'e çarptı.

Kazayı gören çocuğun yakınları sürücüye tepki gösterdi.

AKRABALARI SÜRÜCÜYÜ DÖVDÜ

Olay yerine koşan vatandaşlar, sürücüyü darbetmeye başladı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Adar Barış Er, ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Er'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Servis sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü Tokcan bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

Maltepe'de çocuğa çarpan sürücüye meydan dayağı