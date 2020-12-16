Maltepe'de sevgilisi tarafından öldürülen Didem Mengü'nün davası

Maltepe'de Didem Mengü'yü başına parke taşıyla vurduktan sonra boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Abdulsalem Günay'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davaya, tutuklu yargılanan sanık Abdulsalem Günay, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı.

Didem Mengü'nün ailesinin avukatı Ayhan Cesur duruşmaya katılırken, sanık Abdulselam Günay'ın avukatı Zeki Yargısal, mahkemeye yolladığı dilekçe ile 65 yaş üstü olması nedeni ile COVİD 19 önlemleri kapsamında duruşmaya katılamadığını belirtti.

Avukat Yargısal, dilekçesinde, savcının mütalaasını sunması durumunda savunma için süre talebinde bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, Didem Mengü ile sanık Abdulsalem Günay'ın uzun zamandır tanıştıkları, zaman zaman görüşerek birlikte oldukları, olay günü de Maltepe'deki dairede buluştukları belirtildi.

PARKE TAŞIYLA ÖLDÜRÜP CESEDİ BAVULA KOYDU

Didem Mengü ile Abdulsalem Günay'ın buluştuklarında bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları kaydedilen mütalaada, tartışma sırasında sanık Günay'ın dairede bulunan parke taşı ile Mengü'nün kafasına vurduğu, boğazından sıkmak sureti ile nefessiz bırakıp öldürdüğü kaydedildi. Sanık Günay'ın öldürdüğü Mengü'nün cesedini binadan çıkaramadığı belirtilen mütalaada, cesedi bavulun içine koyduğu, cep telefonunu da maktüle ait araçla Kartal'a giderek çöp konteynerine attığı, telefonun çöp toplayıcısı tarafından bulunduğu, Mengü'nün annesinin kızını araması ile olayın ortaya çıktığı belirtildi.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Sanığın polise giderek teslim olduğu, cesedin de dairede bavul içinde bulunduğu hatırlatılan mütalaada, sanık Günay'ın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Didem Mengü Maltepe'de sevgilisi tarafından öldürüldü VİDEO

OLAYIN GEÇMİŞİ

Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olayda 30 yaşındaki Didem Mengü, sevgilisi olduğu belirtilen evli ve 2 çocuk babası 29 yaşındaki Abdulselam Günay tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştü.

Mengü'nün cansız bedenini bir bavula koyan Abdulselam Günay, cesetle evde iki gün geçirdikten sonra polise teslim olmuş ve suçunu itiraf etmişti.