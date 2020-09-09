Elektrikli scooter'la işe gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğrayan genç kadının, yere düşüp yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, scooter'la iş yerine doğru yola çıkan Cansu Tarhan, Maltepe Belediyesi'nin önünde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı.

Paniğe kapılıp, dengesini kaybederek yere düşen genç kadının yardımına ise belediye çalışanları yetişti.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Köpekleri kovalayan çalışanlar, Tarhan'ı arabaya bindirerek hastaneye götürdü.

Cadde üzerinde iş yeri bulunan esnaf, aynı köpeklerin daha önce başkalarına da saldırdığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Maltepe'de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ViDEO

"BU KONUYA ÇÖZÜM BULUNSUN"

Korku dolu anları anlatan Tarhan, “İşime scooter'la giderken bir anda 4 tane köpek üzerime doğru atlamaya başladı. Ben de dengemi kaybederek yüzüstü düştüm. Avuç içimden, dirseğimden, dizlerimden yara aldım. Bel kısmımda yaralarım var. Köpeklerin kulaklarında küpeleri yoktu. Bununla ilgili yetkililerden çözüm bekliyorum" dedi.

“MÜŞTERİ YOL DEĞİŞTİRİYOR"

Esnaflardan Ayhan Kılıçer ise “Gözlükçüyüm, buranın esnafıyım. Özellikle köpeklerden çok şikayetçiyiz. Burayı herhalde benimsemiş hayvanlar. Karşıya geçişlerde şurada saldırıyorlar. Motorlara da saldırıyorlar. Birkaç kere aramamız gereken yerleri aradık. Beyaz masayı aradık. Köpekleri alamayız, götüremeyiz gibi şeyler söylediler. Şuralarda 10-12 köpek var. Müşteri yol değiştiriyor. Karşıdan geçiyor. Duracaklarsa durmuyorlar" dedi.