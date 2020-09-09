Dolar
7.4905
0.1095%
Euro
8.8077
-0.0544%
Altın
1925.66
-0.3209%
Borsa
1094.59
0.4579%
G. Altın
464.237
-0.1275%
Bitcoin
76073.96
0.0041%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Maltepe'de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

    Elektrikli scooter'la işe gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğrayan genç kadının, yere düşüp yaralandığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.09.2020 - 12:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe'de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde, scooter'la iş yerine doğru yola çıkan Cansu Tarhan, Maltepe Belediyesi'nin önünde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı.

    Paniğe kapılıp, dengesini kaybederek yere düşen genç kadının yardımına ise belediye çalışanları yetişti.

    YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Köpekleri kovalayan çalışanlar, Tarhan'ı arabaya bindirerek hastaneye götürdü.

    Cadde üzerinde iş yeri bulunan esnaf, aynı köpeklerin daha önce başkalarına da saldırdığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

    Maltepe'de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ViDEO

    "BU KONUYA ÇÖZÜM BULUNSUN"

    Korku dolu anları anlatan Tarhan, “İşime scooter'la giderken bir anda 4 tane köpek üzerime doğru atlamaya başladı. Ben de dengemi kaybederek yüzüstü düştüm. Avuç içimden, dirseğimden, dizlerimden yara aldım. Bel kısmımda yaralarım var. Köpeklerin kulaklarında küpeleri yoktu. Bununla ilgili yetkililerden çözüm bekliyorum" dedi.

    Maltepe de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı #1

    “MÜŞTERİ YOL DEĞİŞTİRİYOR"

    Esnaflardan Ayhan Kılıçer ise “Gözlükçüyüm, buranın esnafıyım. Özellikle köpeklerden çok şikayetçiyiz. Burayı herhalde benimsemiş hayvanlar. Karşıya geçişlerde şurada saldırıyorlar. Motorlara da saldırıyorlar. Birkaç kere aramamız gereken yerleri aradık. Beyaz masayı aradık. Köpekleri alamayız, götüremeyiz gibi şeyler söylediler. Şuralarda 10-12 köpek var. Müşteri yol değiştiriyor. Karşıdan geçiyor. Duracaklarsa durmuyorlar" dedi.

    Maltepe de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı #2

    Maltepe de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı #3

    Maltepe de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı #4

    Maltepe de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir