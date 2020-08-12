Maltepe'de soyguncular bekçilere ateş açıp kaçtı

Hırsızlık yaptıkları sırada yakalanan arkadaşlarını kurtarmak isteyen zanlıların, bekçilere ateş açıp kayıplara karıştığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir marketin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan 4 hırsız, devriye halindeki bekçiler tarafından fark edildi.

Müdahalede 1 kişi gece bekçileri tarafından gözaltına alınırken 3 kişi otomobille olay yerinden kaçtı.

GERİ GELİP BEKÇİLERLE ÇATIŞTILAR

Kısa bir süre sonra otomobille olay yerine dönen 3 kişi, arkadaşlarını kurtarmak amacıyla gece bekçilerine ateş açtı. Gece bekçileri de saldırganlara karşı ateş açtı. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı

DÜKKANLARDA HASAR OLUŞTU

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, yaşanan çatışma sırasında çevredeki dükkanların camları ve cadde üzerinde park halindeki arabalarda hasar oluştu.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede bir süre delil araştırması yaptı.

"RASTGELE ATEŞ ETTİ"

Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaflık yapan Oğuzhan Uluocak, “Ben dükkanımı açmaya gelirken saat 05.10 sıralarında bir araba buradan hızla geçti. Bekçiler arkadaşı fırına soktular. Sonra bir kere daha araba geldi. Bir iki el ateş ettiler sonra gittiler. Sonra tekrar geldiler bu sefer durdular, içinden bir çocuk indi, rastgele ateş etmeye başladı" şeklinde konuştu.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.