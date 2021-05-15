Maltepe'de sucuk ve ton balığı ile yakalandı, hırsız çıktı

Maltepe'de sucuk ve ton balığı ile yakalandı, hırsız çıktı

Çantasında şarküteri ürünleriyle yakalanan şahsın, hırsız zanlısı olduğu tespit edildi. Polis, olaya ilişkin görüntülere de ulaştı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobilpark ekipleri, dün sabah saatlerinde sırt çantasıyla birlikte yürüyen Ahmet G.'yi şüphe üzerine durdurdu.

Ahmet G.'nin çantasından, 5 adet kangal sucuk, 2 adet kaşar peynir ve 9 adet konserve ton balığı çıktı.

MARKET HIRSIZI ÇIKTI

Ürünlerin çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine Ahmet G.'nin hırsızlık yaptığı marketler araştırıldı. Araştırmalar sırasında şüphelinin Fındıklı Mahallesi Evren Caddesi üzerindeki bir marketten daha önce hırsızlık yaptığı görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde Ahmet G.'nin market raflarında bulunan ürünleri alarak ceketinin içine sakladığı görüldü.

Maltepe'de şarküteriden hırsızlık

GÖZALTINA ALINDI

Ahmet G., hakkında işlem yapılmak üzere Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet G.'nin çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu da ortaya çıktı.