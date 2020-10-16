Gelen aramalar sonucu aldığı cep telefon hattının önceden bir dolandırıcıya ait olduğunu öğrenen genç, hayatının şokunu yaşadı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan D.Ö., yeni cep telefonu hattı alınca başına gelmeyen kalmadı.

Dolandırıldığını iddia eden birkaç vatandaş, numaranın Sait isimli şahsa ait olduğunu düşünerek mesaj ve arama yoluyla D.Ö’yü taciz etmeye başladı.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Vatandaşlar daha sonra ise karakola giderek şikayette bulundu. Şikayetler üzerine D.Ö., konuyla alakalı ifadesi alınması amacıyla polis karakoluna çağrıldı.

Maltepe'de telefon hattı alan gencin başına gelmeyen kalmadı VİDEO

HATTIN ESKİ SAHİBİ DOLANDIRICI ÇIKTI

Aldığı hattın başına iş açtığını ve mağdur olduğunu belirten D.Ö., "İki ay önce eski bir hat aldım. İki gün önce karakoldan aradılar. Kullanmış olduğum hattın eski sahibinin daha önceden çok sayıda kişiyi dolandırdığını söylediler ve ifade vermem için karakola çağırdılar. Bu süreç içerisinde dolandırılan şahıslardan birkaçı beni aradı. Telefonu açtığımda beni arayan kişiler, ’Sait neredesin, bana borcunu ver, beni dolandırdın’ gibi cümleler kurdu. Sait denen kişi olmadığımı ve hattı yeni aldığımı anlattım. Arayan kişiler Sait isimli kişinin 35 kişiyi dolandırdığını söylediler. En son arayan kişi ise Sait isimli şahsın ortağıydı, onu da dolandırmış. Bir numara aldım, başıma bela oldu." diye konuştu.