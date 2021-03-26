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    Maltepe'de televizyon çalan 4 şüpheliye gözaltı

    Girdikleri evden televizyon çalan hırsızlar, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 11:42
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    Maltepe'de televizyon çalan 4 şüpheliye gözaltı

    Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobil Park Ekipleri, bir adresten televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler çevrede bulunan MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Yapılan çalışmalar sonucunda eve giren şüphelinin Sinan K., ona yardım eden kişilerin ise Murat S., İsmail M. ve Ali A. olduğu tespit edildi. Şüpheliler kısa sürede gözaltına alınarak Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

    Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu öğrenilen şüpheliler bugün sağlık kontrolünün ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

    Maltepe'de televizyon çalan 4 şüpheliye gözaltı VİDEO

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Bir şüphelinin televizyonu kucaklayarak götürmesi ve diğer şüpheliler ile birlikte kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafındna görüntülendi.

    Maltepe de televizyon çalan 4 şüpheliye gözaltı #1

    Maltepe de televizyon çalan 4 şüpheliye gözaltı #2

    Maltepe de televizyon çalan 4 şüpheliye gözaltı #3

    Maltepe de televizyon çalan 4 şüpheliye gözaltı #4

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