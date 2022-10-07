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Maltepe'de tır şoförü, kavga ettiği otomobil sürücüsünü ezmeye çalıştı

Maltepe'de tır şoförü, kavga ettiği otomobil sürücüsünü ezmeye çalıştı

Kendisini sıkıştırdığı için korna çalarak uyaran Erdem Kuz isimli şahıs ile tır şoförü arasında kavga çıktı. Kavgada tır şoförü, Kuz’un önünü kesmekle kalmadı, geri giderek aracını ezmeye çalıştı.