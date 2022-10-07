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    Maltepe'de tır şoförü, kavga ettiği otomobil sürücüsünü ezmeye çalıştı

    Kendisini sıkıştırdığı için korna çalarak uyaran Erdem Kuz isimli şahıs ile tır şoförü arasında kavga çıktı. Kavgada tır şoförü, Kuz’un önünü kesmekle kalmadı, geri giderek aracını ezmeye çalıştı.
    • 07.10.2022 - 09:51
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    Maltepe'de tır şoförü, kavga ettiği otomobil sürücüsünü ezmeye çalıştı

    İstanbul’un Maltepe ilçesinde, D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz Salı saat 17.00 sıralarında, sürücü Erdem Kuz annesiyle trafikte seyir halindeyken kendisini sıkıştırdığı gerekçesi ile korna basarak tır şoförünü uyarmak istedi.

    Uyarı üzerine trafikte tartışma başladı. Tır şoförü, otomobilin önünü keserek küfür ve hakaretler etmeye başladı.

    Otomobili ezmeye çalıştı

    DHA’nın haberine göre; tır şoförü tekrar aracına binip geri geri gelerek içinde iki kişinin bulunduğu otomobili ezmeye çalıştı.

    Maltepe de tır şoförü, kavga ettiği otomobil sürücüsünü ezmeye çalıştı #1

    Görüntülendiğini anlayınca plakayı söktü

    Otomobildekiler büyük korku yaşarken, tır şoförü olay yerinden ayrıldı.

    Cep telefonu ile görüntülendiğini anlayan şoförün, tırın plakasını söktüğü görüldü.

    Sürücü Erdem Kuz'un kendisine küfür ve hakaretler ederek ezmeye çalışan tır şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Maltepe de tır şoförü, kavga ettiği otomobil sürücüsünü ezmeye çalıştı #2

    Maltepe de tır şoförü, kavga ettiği otomobil sürücüsünü ezmeye çalıştı #3

    Maltepe de tır şoförü, kavga ettiği otomobil sürücüsünü ezmeye çalıştı #4

    Maltepe de tır şoförü, kavga ettiği otomobil sürücüsünü ezmeye çalıştı #5

    Maltepe de tır şoförü, kavga ettiği otomobil sürücüsünü ezmeye çalıştı #6


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