Maltepe’de üst geçitte yarım bırakılan engelli rampası, 3 yıldır tamamlanmadı

Bir tarafında engelli çıkış rampası bulunan ancak diğer tarafında iniş rampası olmayan üst geçit vatandaşları mağdur ederken, 3 yıldır tamamlanması bekleniyor.

Maltepe’de E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde yer alan üst geçidin engelli rampasının yapımı, aradan 3 yıl geçmesine rağmen unutuldu.

Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde bırakıldı.

İNİŞ RAMPASI YOK

Aydınevler Mezarlığı’na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler dikkat çekti.

Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB’ye vatandaşlar tepki gösterdi.

Engelli rampası yarım bırakılan üst geçit havadan görüntülendi.

"YARIM BIRAKILDI"

Engelli rampası yarım bırakılan üst geçit hakkında konuşan Şahin Sabah, "Yapıldı ama yarım yapıldı. Bırakın engellileri sağlıklı insanlar bile doğru dürüst kullanamıyor. Bunun herkes için yenilenmesi, tekrar kullanılır hale getirilmesi lazım" dedi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR

Ayfer Özkul, "Orası aslında yapılmış, yarısı burada duruyor ama aşağı inişi yok. Bir şeyler başlıyor ve tamamlanmıyor ne yazık ki. İnşallah başlangıcını yaptıkları gibi sonunu da getirirler. Bisikleti de sırtında taşıyarak indiriyorlar buradan" dedi.

Engelli bir yakını olan Pakize Yenidoğan, "Burası eksik, giriş var çıkış yok. Benim yengem de engelli, omurilik felci. Çok yanlış. Kendisi de sürekli sorun yaşıyor" diye konuştu.















