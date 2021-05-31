Etkili olan sağanak yağışın ardından dükkanların içi su ile doldu. Meydana gelen baskında, esnaf binlerce liralık zarara uğradı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış sonrası Fındıklı Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi'nde bulunan bazı iş yerleri sular altında kaldı.

Mağdur olan esnaf, binlerce liralık zarara uğradı.

Dükkanlarda bulunan mallar, suların üzerinde yüzdü.

DEFALARCA DİLEKÇİ GÖNDERİLDİ

Vatandaşlar, dükkanlarındaki suları kendi imkanları ile tahliye ettikten sonra temizlik çalışmaları yaptı.

Çevre esnafı, sık sık yaşadıkları bu duruma önlem alınması için defalarca dilekçe göndermelerine rağmen belediyenin duyarsız kaldığını söyledi.

Maltepe’de yağmur yağdı, dükkanları su bastı VİDEO

“TÜM İLAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELMİŞ DURUMDA”

Eczacı Filiz Aykut Ersoy, olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun yağış sonrası dükkanımızdaki kepenk ve kapıları kapatmış olmamıza rağmen su bastı. Burası 10 santimetre kadar su doldu. Biz tür baskınları daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerini bildirmiştik. Bize buraların temizlendiğini söylemişlerdi fakat yine bu baskınlarla karşı karşıyayız. Şu an eczane içerisindeki tüm ilaçlar kullanılamaz hale gelmiş durumda.”





“CANIMIZI ZOR KURTARDIK”

Esnafı Uğur Özdemir ise, “Bir anda yağmur bastırdı. Kanal ve rögarlar yetersiz kaldı. İçeride yaklaşık bir buçuk metrelik su baskını oldu. İş yerinin camları patladı, kapılar kırıldı. Canımızı zor kurtardık, ürünler kullanılamaz hale geldi.” ifadelerini kullandı.